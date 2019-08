Abramo: 'Con nuovo regolamento Catanzaro applicherà il Daspo urbano'

POLITICA

Venerdì 09 Agosto 2019 - 17:28

“Con il nuovo regolamento di polizia urbana, approvato ieri dal Consiglio comunale, la città di Catanzaro ha recepito, tra le prime amministrazioni in Calabria, le recenti disposizioni introdotte dal Decreto sicurezza, con l’applicazione del Daspo urbano, riguardo all’individuazione delle aree sensibili del territorio al fine di regolare il comportamento e le attività dei cittadini e tutelare il corretto uso e decoro degli spazi pubblici". Lo scrive in una nota il sindaco di Catanzaro Sergio Abramo.

"E’ un risultato importante - aggiunge Abramo - che ha visto tradurre nel nuovo testo, redatto dal Corpo di Polizia locale, una precisa volontà politica improntata alla garanzia dell’ordine pubblico e della sicurezza in tutta la città. L’obiettivo del regolamento è stato, infatti, quello di mettere insieme tutte le misure volte ad assicurare la serena e civile convivenza e prevenire eventuali illeciti che possano nuocere all’incolumità specialmente dei soggetti deboli, giovani, anziani e disabili. Un particolare elemento di novità riguarda l’individuazione delle aree urbane da sottoporre a tutela del decoro ai sensi del Decreto sicurezza aggiornato con le più recenti disposizioni introdotte dal ministro Salvini.

Sono state attenzionate le fasce di territorio più esposte a rischio come le infrastrutture, gli ospedali, le scuole, i luoghi culturali, fiere e mercati e le località, specialmente a Lido, interessate da consistenti flussi turistici.

Tutte le forze di polizia, in caso di comportamenti vietati che impediscano la fruizione libera degli spazi, potranno emettere ordine di allontanamento dal luogo in cui è stato commesso il fatto per 48 ore. In questo modo si potranno, ad esempio, prevenire fenomeni di assunzione o cessione di sostanze stupefacenti davanti alle scuole o contrastare parcheggiatori irregolari e accattoni molesti. Un impegno, a tutela dei cittadini, che è condiviso quotidianamente con la Prefettura e la Questura e che vede l’amministrazione comunale in prima fila con l’obiettivo di fornire una risposta concreta ai bisogni della comunità”.