CRONACA

Catanzaro, dal 6 agosto non si hanno notizie di un uomo di 56 anni

Non se ne hanno notizie dal 6 agosto. L'appello della famiglia. Si chiama Claudio Marino ha 56 anni

Sabato 10 Agosto 2019 - 7:43

Ore di apprensione per le sorti di un uomo di 56 anni, Claudio Marino, di cui si sono perse le tracce dallo scorso 6 agosto. Su Facebook l’appello accorato della famiglia. Secondo quanto si è appreso Marino sarebbe stato visto l’ultima volta sulla propria auto, una Mini Cooper scura. Per ogni avvistamento o elemento utile per il ritrovamento ci si può rivolgere alle Forze dell’Ordine. La scomparsa dell’uomo è stata denunciata alla Polizia.