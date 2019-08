CRONACA

Incendio in un fienile: fiamme distruggono tutto (FOTO)

Il rogo propagato nello stabile in legno a Magisano (CZ) è stato spento dai Vigili del fuoco dopo 5 ore di intervento

Sabato 10 Agosto 2019 - 8:58

Un incendio è scoppiato questa notte in un fienile a Magisano (CZ) in località Serre. Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro, distaccamento volontario di Taverna.

La struttura, in legno con copertura in lamierato, e le balle di fieno in essa contenute, sono andate completamente distrutte dal rogo. Le fiamme, inoltre, hanno coinvolto arbusti, sterpaglie e macchia mediterranea che si trovavano vicino al fienile.

L'intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Taverna coordinati dal capo reparto Roberto Mancuso della sede Centrale, è valso a spegnere completamente il rogo evitando il propagarsi delle fiamme ad alcuni capannoni situati a poca distanza dal fienile.

Le operazioni di soccorso si sono protratte per circa 5 ore. Sono in corso, però, accertamenti sull'origine dell'incendio e al momento nessuna ipotesi viene esclusa.

Oltre ai vvf, infatti, sono intervenuti i carabinieri della stazione di Zagarise per quanto di competenza. Non si registrano danni a persone.