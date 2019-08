Inaugurata-aula-studio-Biblioteca-comunale-San-Floro

ARTE E CULTURA

Sabato 10 Agosto 2019 - 9:30

E’ stata inaugurata giovedì 8 agosto l’aula studio presso la Biblioteca comunale di San Floro. Primo atto inaugurale è stato il taglio del nastro ad opera del primo cittadino, Sindaco Bruno Meta, che ha voluto presenziare alla cerimonia, salutando i presenti e rimarcando l’impegno di tutta l’amministrazione comunale nell’interesse dell’intera comunità.

La destinazione della sala, presso i locali della Biblioteca comunale di Palazzo Pugliese, è rivolta agli studenti delle diverse fasce d’età e ha lo scopo di offrire ai cittadini in erba uno spazio per lo studio e l’approfondimento delle proprie conoscenze.

In questo contesto si inserisce l’azione della neo eletta Pro Loco, che si propone di offrire il proprio contributo affinchè i più piccoli possano servirsi al meglio del nuovo spazio e della nuova opportunità, così come esplicitato dallo stesso Presidente, Ottavio Nobile, eletto al vertice dell’associazione lo scorso 04 giugno, in occasione del rinnovamento di tutte le cariche elettive.

In prosieguo, si è tenuta la Conferenza – Dibattito “Edipo: dal mito alla psicanalisi” del Prof. Don Oraldo Paleologo, introdotta dal Dott. Mario Floro Oraldo Paleologo, in qualità di responsabile del gruppo cultura della Pro Loco, composto altresì da Rosita Olivieri, Graziella Rotundo e Sabrina Pugliese, la cui finalità è privilegiare la centralità della cultura nella società sanflorese, puntando in particolar modo sulla formazione dei più piccoli.

Profonda commozione ha suscitato il ricordo di Bruno Bressi, nascente talento musicale sanflorese, prematuramente scomparso due anni fa, menzionato dal presidente Ottavio Nobile nel corso del suo intervento.

L’evento è stato seguito da molte persone, in particolare dai giovani sanfloresi, dato questo estremamente positivo, in quanto significativo della sensibilità delle nuove generazioni verso le tematiche di promozione della cultura e del proprio territorio.