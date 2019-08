'Cropani senza acqua': cittadini stanchi vogliono motivi e soluzioni

CRONACA

Sabato 10 Agosto 2019 - 9:47

"Come mai non rendono publico il disagio dell'acqua a Cropani?". Ci scrive un nostro lettore, uno dei tanti che ha segnalato l'assenza di acqua a Cropani, specie nel villaggio Carrao.

"Buanasera si prega di rendere pubblico - ci scrive - il disagio che si sta vivendo a Cropani, per la mancanza di acqua, disagio che sta creando un fuggi fuggi degli oramai pochi che hanno il coraggio di venire in ferie nel nostro paese.

Problema accentuato ancora più nella frazione villaggio Carrao nel quale l'acqua arriva solo per poche ore di notte ma con pressione prossima allo zero che non riesce neanche a riempire i serbatoi di chi li possiede. Mi chiedo: i nostri politici ed i nostri giornalisti presenti numerosi nel villaggio, come mai non rendono publico il disagio?".