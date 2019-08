Il-Coa-Catanzaro-cerca-responsabile-protezione-dati-personali

CRONACA

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catanzaro pubblica un avviso di disponibilità preordinato al conferimento dell'incarico di Responsabile per la protezione dei dati personali e le le funzioni di sua competenza per come previste dal Regolamento Europeo n. 679/2016.

L'invito è rivolto a persone fisiche e giuridiche dotate di conoscenza specialistica ed adeguata ad assicurare lo svolgimento delle attività richieste dal Regolamento Europeo Privacy e quindi quelle di informazione (LEGGI QUI), consulenza e sorveglianza sull'osservanza delle disposozioni in materia; pareri sulle risultanze della procedura di “valutazione d’impatto” della protezione dei dati e la verifica sull’adempimento ai sensi dell’art. 35; assistenza e supporto tecnico e giuridico; cooperazione e realizzazione di punto di contatto con l’autorità di controllo per questioni connesse al trattamento, ivi compresa la consultazione prevista di cui all’art. 36 del Regolamento.

Le dette prestazioni ed attività dovranno essere fornite rispetto a quanto di competenza e rientrante nelle attività a vario tiolo svolte dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Catanzaro.

Il rapporto verrà contrattualizzato e la durata dello stesso sarà di mesi 12(dodici), rinnovabili di ulteriori mesi 12(dodici), salvo comunicazione di diverso avviso da comunicarsi almeno 60(sessanta) giorni prima della naturale scadenza, ovvero ipotesi di risoluzione del contratto.

Nel contesto della procedura di disamina dei requisiti professionali, saranno valutati:

curriculum vitae;

precedenti lavorativi;

titoli e formazione;

conoscenza informatiche;

compenso indicato.

Si precisa che il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati pone sin d’ora un tetto massimo di spesa annuale che indica nella somma di euro 2.000,00, oltre iva.

Stante l'indifferibile esigenza di assicurare continuità agli adempimenti previsti ex lege a carico del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catanzaro e la necessità dell’immediato adempimento degli incombenti indicati dal Regolamento Privacy, il contratto avrà esecuzione immediata è potrà essere comunque subordinata alla verifica, da parte dell'Ente, sull'effettiva capacità e idoneità dell’incaricato a svolgere immediatamente le funzioni e le attività richieste.

Il contratto verrà inquadrato tra quelli aventi ad oggetto prestazione di servizi professionali occasionali; la sua esecuzione sarà eseguita dall'incaricato in assoluta autonomia e senza alcun vincolo di subordinazione con il Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Catanzaro che si riserva unicamente la facoltà di eventuale proroga alla prima scadenza.

La manifestazione di disponibilità dovrà essere inoltrata all'indirizzo p.e.c. del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catanzaro info@avvocaticatanzaro.legalmail.it e dovrà essere comprensiva di una illustrazione quanto più completa possibile su capacità e preparazione tecnico/professionali del soggetto/azienda proponente e che dovrà essere inserita anche nel curriculum personale e professionale la cui trasmissione è comunque obbligatoria in una con l'offerta commerciale proposta per lo svolgimento dell'incarico.

Questo articolo resterà visibile su questo sito nel periodo compreso tra il 10 Agosto 2019 ed il 23 agosto 2019 e sarà poi accessibile nella sezione Amministrazione trasparente.



La comunicazione di disponibilità degli interessati all'avviso dovrà giungere al consiglio entro e non oltre le ore 12,00 della data del 23 agosto 2019 (farà fede la data di ricezione della comunicazione del messaggio PEC).