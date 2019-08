Contro Salvini 'accoglienza' di 'Siamo pronti anche noi' FOTO

POLITICA

Parte dai social e vuole lanciare un messaggio al leader della Lega prima che al ministro dell'Interno e vicepremier: 'Il Sud non dimentica'

Sabato 10 Agosto 2019 - 12:36

L'idea è decisa e come al solito viaggia spedita con il battage dei social network direttamente contro Matteo Salvini che questa sera sarà a Soverato, ma prima ancora a Isola Capo Rizzuto (LEGGI QUI). A far Cosa? "Propaganda elettorale".

Ne sono convinte tutte persone che hanno aderito all'idea di trasformarsi in piccoli indiani per andare contestare anche questa sera come è già avvenuto a Catanzaro (LEGGI QUI), il leader della Lega.

Perché "Il sud pulito orgoglioso non si lega" e lanciano la sfida a Salvini: "Tu sei pronto al voto? Anche noi".

La protesta in reatà è già inziaiata, a Policoro Salvini è stato duramente contestato e a Soverato sono già apparse scritte e sono già state appese lenzuola dal chiaro contenuto (LEGGI QUI).