Tuffiamo Catanzaro, Pisano: 'Va sostenuta per unire la città'

CRONACA

Sabato 10 Agosto 2019 - 14:0

"Domani mattina la spiaggia del capoluogo di regione si deve colorare di giallorosso, dal Corace ad Alli i colori del nostro vessillo cittadino faranno da splendida cornice ad un tuffo collettivo nel nostro splendido mare."

Lo dichiara il consigliere comunale Giuseppe Pisano parlando della seconda edizione di Tuffiamo Catanzaro l'evento supportato da Catanzaroinforma.

"Un'iniziativa lodevole - dice - che va sostenuta con forza perché rappresenta un modo di impegnarsi da parte della gente che, innamorata della città, lancia idee costruttive per fare comunità. Per questo ringrazio chi si è impegnato ancora una volta per la realizzazione di questa iniziativa, come il mio amico Giuseppe Brugnano e l'appartenente al gruppo Facebook 'Sei di marina di Catanzaro se...' Enzo Tarzia. Brugnano e Tarzia hanno ripreso una idea dell'ex assessore al Turismo del nostro Comune, Roberto Talarico, come è giusto che sia visto il risultato ottenuto di ampia visibilità a costo quasi zero. Per cui - conclude Pisano - faccio un invito a tutta la cittadinanza affinché domani mattina sia presente sulla nostra spiaggia, rigorosamente con indumenti o qualsiasi oggetto in giallorosso, per dare un senso di forte appartenenza al territorio di cui dobbiamo esserne sempre fieri".