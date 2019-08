Trasparenza Aterp, avvocato Stanizzi replica a responsabile (VIDEO)

CRONACA

L'avvocato Gian Paolo Stanizzi replica alla Responsabile della Trasparenza di Aterp Calabria Claudia Paese che attaverso una nota aveva risposto ai dubbi sull'iter di pubblicazione della ricerca del nuovo Direttore Amministrativo dell'ente e sulla "poca trasparenza del sito Aterp relativamente alla figura del commissario Ambrogio Mascherpa" (LEGGI QUI LA RISPOSTA)

Nella sua replica Stanizzi ha girato un video tutorial in cui mostra a tutti come "dovrebbe essere facile reperire le informazioni sugli amministratori di un ente" e per farlo entra nelle pagine dell'azienda che cura l'Edilizia residenziale pubblica della Regione Lombardia.

Un vero e proprio paragone tra enti gemelli.