Droga alle porte di Catanzaro,Volanti rinvengono 9 piantine a Bellino

Sabato 10 Agosto 2019 - 15:5

Di Giulia Zampina

Nove piantine di marijuana ben nascoste dalla vegetazione. E’ questo quanto hanno rinvenuto la scorsa notte gli uomini della Squadra Volanti, agli ordini del Vicequestore Giacomo Cimarrusti, in località Bellino, nelle immediate vicinanze della città. Un lavoro di controllo capillare e costante del territorio che ha consentito ai Poliziotti della Questura di Catanzaro, diretta da Amalia Di Ruocco, l’individuazione di questa piantagione illegale. Per ora nessun denunciato. Al controllo effettuato dalla Squadra Volanti hanno partecipato anche gli uomini del Reparto prevenzione crimine di Vibo.