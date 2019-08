Anche il Sud pronto ad elezioni, protesta a Salvini viaggia sui social

CRONACA

Sabato 10 Agosto 2019 - 16:7

Una protesta colorata, pacifica ma allo stesso tempo ambiziosa quella che da alcune ore trova spazio su Facebook nella giornata del tour calabro del ministro dell'Interno Matteo Salvini che tra poco parteciperà a una iniziativa a Le Castella e che stasera sarà a Soverato. Il social è letteralmente tappezzato dai collage delle foto di gente che ha deciso di metterci la faccia per di dire no alla visita del leader della Lega. Dietro all'iniziativa, Jasmine Cristallo già promotrice della rivolta dei lenzuoli che tanta eco mediatica non solo regionale ebbe in occasione del visita catanzarese del vicepremier lo scorso maggio. "Si tratta di una protesta spontanea - precisa la Cristallo a Catanzaroinforma - nata da una chat di gruppo ma che ora sta unendo di fatto gente di ogni età che abita in varie parti d'Italia". Si tratta quindi di una iniziativa che si aggiunge ma che è indipendente dalle contestazioni di questa sera "Nelle ultime ore abbiamo ricevuto tantissime foto che stiamo pubblicando su Facebook - sottolinea ancora Jasmine Cristallo . In ogni foto la stessa frase 'Siamo pronti anche noi' che è una risposta a una presa di posizione dello stesso Salvini che recentemente aveva detto di essere pronto alla competizione elettorale. Il Sud non dimentica, che è l'hashtag di questa giornata, è ovviamente rivolto sempre a lui che tanto ha disprezzato queste zone d'Italia e che ora viene qui solo per fare campagna elettorale. Un modo per sottolineare che noi non ci stiamo. Il Sud non ci sta'.

Ro.tol.

if ($PBANNER!="Pubbliredazionale"){ ?> if (isset($_COOKIE["ce-cookie"]) == "Y") {?>} } ?>