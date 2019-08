CRONACA

'Catanzaro nell'abbandono: si protesterà per questo come per Salvini?'

Sabato 10 Agosto 2019 - 16:37

Stasera ci sarà il Ministro Salvini a Soverato, e sono anche io del parere che, quando si diventa personaggi pubblici, si dovranno accettare sia battimani, che fischi, tenendo conto che, tutto è lecito finché non si superino i limiti

Su l’evento di natura politica che sta per svolgersi a Soverato, ho fatto una mia riflessione rivolgendomi a coloro i quali si sono pacificamente organizzati per contestare la presenza del Ministro Salvini:

Sul fatto che stiamo pagando il canone dell’acqua pur essendo non potabile, Organizzeranno una manifestazione di egual peso?

In merito alla mancata assistenza sanitaria, a causa di mancanza di personale medico e paramedico, per le lunghe attese delle visite specialistiche e mancati servizi sanitari. Organizzeranno una manifestazione di egual peso?

In merito ai depuratori che non funzionano da decenni, nel quartiere turistico nel quartiere marinaro di Catanzaro, emanando un fetore senza precedenti, costringendo a far barricare in casa gli abitanti delle abitazioni limitrofe, nonché causando un enorme danno economico alle attività di ristorazione e commerciali in genere, organizzeranno una manifestazione di egual peso?

Sul fatto che la nostra è una città che detiene il record delle incompiute e dell’abbandono, come illustrava pubblicamente giorni fa l’ingegnere Claudio Ruga, e forse nessuno si sarà accorto, o non avrà avuto il tempo di leggere, organizzeranno una manifestazione di egual peso?

Credo che quanto illustrato possa bastare per far meditare chi, oggi tenta di offendere l’intelligenza degli elettori, di quegli elettori oramai stanchi di promesse, carezze, profumi e balocchi, stanca di votare quella classe politica che non ha mai “offeso a parole” i meridionali, ma con i fatti si sono visti calpestare. Elettori che oggi si stanno svegliando da un profondo coma. Il tempo che “berta filava” sta per chiudersi definitivamente, gli elettori hanno e avranno le idee chiare, gli stessi che si sono riappropriati della libertà del voto, e non si lasceranno ingannare da chi ha, solo ed esclusivamente, la paura di perdere definitivamente la propria poltrona!

ELIO MAURO pres. Ass.IL PONTE MORANDI