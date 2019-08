Terra di Mezzo: quando una protesta contro nemici interni di Calabria?

POLITICA

Sabato 10 Agosto 2019 - 18:16

Continua, senza sosta e senza tregua, Estate Italiana, il tour politico di Matteo Salvini, leader della Lega, su e giù per lo stivale, al fine di fortificare il consenso del suo movimento nel sud del paese, sottraendo simpatie e consensi al Movimento Cinque Stelle. Lo ricorda l'associazione "Terra di Mezzo" che aggiunge

Come già è avvenuto a Policoro, dove Salvini è stato contestato, anche a Soverato, nonostante l'estate torrida ed gli oltre 35 gradi all'ombra sono comparse scritte sui muri e striscioni dal chiaro contenuto, anti Salvini come Porti Aperti, Soverato non si Lega etc. A guidare la contestazione sono gli esponenti della sinistra antagonista e radicale dei centri sociali e dei collettivi antifascisti, che ritrovano la voglia di scendere in piazza solo quando vi sono appuntamenti e comizi del nemico di turno.

A quando una protesta contro i nemici interni della Calabria? Con una sanità da terzo mondo, mancanza di servizi essenziali-strade, linee ferroviarie e infrastrutture- e record di disoccupazione giovanile?

Ciò dimostra che in realtà i contestatori sono funzionali e strumento dei "padroni", i vari comitati di affari che hanno governato fino ad ora la regione sotto il patto del Nazareno: il Partito Democratico d i Oliverio e Forza Italia. Difensori dello status quo e di chi sta depredando e distruggendo la nostra amata terra.