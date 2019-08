Domani Tuffiamo Catanzaro anche Radio Ciak sarà partner

CRONACA

La neonata radio catanzarese, che sarà in diretta, come Catanzaroinforma sostiene l'iniziativa del megatuffo giallorosso che domani animerà il quartiere Lido

Sabato 10 Agosto 2019 - 19:23

Non soltanto Catanzaroinforma ma c'è anche Radio Ciak media partner del tuffo collettivo che, domani, animerà il litorale ionico, dal Corace all'Alli. La neonata radio catanzarese sarà in diretta con le splendide voci di Mimmo Macario , Daria e Nino Mirante Marini per animare la spiaggia in attesa del fatidico momento, quello di mezzogiorno, quando tutti insieme, rigorosamente con qualcosa di giallorosso, ci si tufferà in mare. Si tratta della seconda edizione di “TuffiAmo Catanzaro” organizzata dal gruppo fb “Se di marina se...” con la collaborazione degli stabilimenti balneari e, come detto, della nostra testata e Radio Ciak. La diretta si potrà ascoltare sintetizzandosi su 92.400 (Catanzaro centro), 88.100 (costa ionica), 99.100 (costa tirrenica)