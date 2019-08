Beach soccer serie A, sfuma la finalissima per il Catanzaro

SPORT

Sconfitta in semifinale dall'Happy Car Sambenedettese per 7-4. Resta la sfida per il terzo posto con Terracina

Sabato 10 Agosto 2019 - 20:44

Non basta l’orgoglio all’Ecosistem Catanzaro per approdare alla finalissima del campionato di serie A di beach soccer. Nella semifinale disputata a Catania la Sambenedettese nonostante l’abitudine a giocare certe sfide ha penato non poco per scrollarsi di dosso il team calabrese battuto per 7-4. I ragazzi di mister Di Lorenzo sono riusciti a scavare un solco tra loro e gli avversari solo a 5’ dal fischio finale. Decisive le doppiette del talentino Josep Jr, Pedro Moran e Jordan. Quest’ultimo sempre più bomber della squadra con 16 gol. Tra i calabresi bella prova di Alejandro (doppietta). Per l’Ecosistem finale terzo quarto posto con il Terracina.