Salvini a Soverato: contestazione sotto palco.Danni a impianto audio

CRONACA

Sabato 10 Agosto 2019 - 21:48

Forti momenti di contestazione in attesa del comizio di Matteo Salvini a Soverato. I partecipanti al presidio allestito a poche centinaia di metri dal palco - secondo quanto riferito dall'agenzia Ansa- si sono avvicinati venendo quasi a contatto con i sostenitori del leader leghista Il tutto a una decina di metri dal punto in cui parlerà. Dai contestatori, che stanno agitando cartelli contro Salvini, si sono levate le urla "buffone" e "vattene" . Al momento comunque la situazione, tenuta sotto controllo dalle forze dell'ordine, non è degenerata. Il comizio è iniziato alle 22.

Aggiornamento Un improvviso blackout ha costretto il ministro dell'Interno Matteo Salvini ad interrompere temporaneamente il comizio che stava tenendo a Soverato. I contestatori ne hanno approfittato per far sentire ancora più forte le loro grida che Salvini ha "diretto" dal palco come un direttore. Alla ripresa, Salvini ha detto che un "cretino ha danneggiato l'impianto audio ed è stato bloccato e identificato" dalle forze dell'ordine. "Se questo è il modo di agire dei nostri contestatori è evidente che abbiamo già vinto".

L'autore del danneggiamento all'impianto audio del comizio di Matteo Salvini è stato sorpreso in flagranza dalla polizia. Il giovane, ha spiegato il questore di Catanzaro Amalia Di Ruocco, è stato trattenuto il tempo necessario per l'identificazione e sarà poi denunciato in stato di libertà. (ANSA).