CRONACA

Salvini a Soverato: contestazione vicina al palco. Comizio in corso

Sabato 10 Agosto 2019 - 21:48

Forti momenti di contestazione in attesa del comizio di Matteo Salvini a Soverato. I partecipanti al presidio allestito a poche centinaia di metri dal palco - secoondo quanto riferito dall'agenzia Ansa- si sono avvicinati venendo quasi a contatto con i sostenitori del leader leghista Il tutto a una decina di metri dal punto in cui parlerà. Dai contestatori, che stanno agitando cartelli contro Salvini, si sono levate le urla "buffone" e "vattene" . Al momento comunque la situazione, tenuta sotto controllo dalle forze dell'ordine, non è degenerata. Il comizio è iniziato alle 22.