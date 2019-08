Quel tuffo nelle acque catanzaresi che mette tutti d’accordo

CRONACA

Domenica 11 Agosto 2019 - 15:40

È sempre la voglia di stare insieme facendo le cose più semplici o addirittura banali, tipiche della stagione, che vince su tutto e tutti. Anche quando non ci sono premi materiali in palio. Ecco quindi che basta che un’idea si trasformi in un appuntamento anche grazie ai social, che un normale tuffo in una domenica d’agosto, diventa un tuffo collettivo. È stato tanto l’entusiasmo dei bagnanti che hanno accolto l’invito lanciato da Catanzaroinforma, dal gruppo social Sei di Marina se..e da radio Ciak. Entusiasmo anche tra i titolari degli stabilimenti che vanno da Corace ad Alli. Il premio finale? La soddisfazione di esserci stati tutti insieme quasi a voler rendere onore alle acque dello splendido mare del capoluogo di Regione.