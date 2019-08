Coppa Italia, Salernitana-Catanzaro 3-1. Rileggi diretta scritta

SPORT

Domenica 11 Agosto 2019 - 20:0

Secondo turno di Coppa Italia per il Catanzaro che sarà impegnato sul difficile campo della Salernitana. Circa 300 i tifosi al seguito dei Giallorossi.

Le formazioni delle due compagini:

if ($PBANNER!="Pubbliredazionale"){ ?> if (isset($_COOKIE["ce-cookie"]) == "Y") {?>} } ?>

SALERNITANA 3 - CATANZARO 1

SALERNITANA (3-5-2): Micai, Billong, Firenze, Jallow, Kiyine, Di Tacchio, Karo, Maistro, Jaroszinski, Lombardi, Giannetti. A disp. Vannucchi, Lopez, Migliorini, Odjer, Calaiò, Djuric, Cicerelli, Kalombo, Morrone, Akpa Akpro, Carillo

CATANZARO (3-4-3): Adamonis; Signorini, Figliomeni, Martinelli, Celiento, Urso, De Risio, Casoli, Kanoute, Nicastro, Di Livio. Panchina: Mittica, Calì, Giannone, Riggio, Novello, Risolo, Mangni, Pinna.

ARBITRO: Luca Massimi di Termoli. Assistenti: Oreste Muto, Vittorio Di Gioia. Quarto ufficiale: Mario Vigile

Note: Serata afosa . Spettatori 5.556. Ammoniti: Urso, Kanoute, Karo, Pinna

I tifosi del Catanzaro cominciano a fare sentire la loro presenza.

Le squadre stanno per scendere in campo. Catanzaro in divisa bianca. Calcio d'avvio.

Il Catanzaro si spinge in avanti guadagnando il primo calcio d'angolo della partita. Colpo di testa di Celiento abbondantemente a lato.

Pericolosissima risposta della Salernitana che al 6 minuto sfiora di poco il vantaggio, con una palla che viaggia velenosa nell'area piccola giallorossa.

Bella triangolazione tra Nicastro e Kanoute che viene chiuso da 3 giocatori al limite dell'area granata.

9° minuto, passaggio orizzontale a centrocampo e palla persa offrendo la ripartenza alla Salernitana che si affaccia pericolosamente nell'area giallorossa ma la palla è lunga e si trasforma in un nulla di fatto.

14° buona accelerazione di Di Livio che offre la palla in area a Casoli che viene fermato prima del tiro.

17° tiro da fuori area di Lombardi che non trova impreparato Adamonis che respinge con i pugni.

18° Ammonito Urso per un fallo a centrocampo su Di Tacchio

19° Calcio di Rigore per la Salernitana per un fallo di mano di Signorini in un'azione confusa sulla linea di porta.

21° Dal dischetto il numero 13 Kiyine che trasforma con un tiro angolato che colpisce il palo prima di insaccarsi.

28° Calcio d'angolo per il Catanzaro. sugli sviluppi di una punizione dalle tre quarti

29° Padroni di casa vicini al raddoppio con Firenze che addomestica in area un cross cercando l'angolino lontano, ma Adamonis si distende e neutralizza in due tempi il tiro

38° triangolazione Di Livio- Casoli con tiro cross bloccato a terra da Micai

41* Ammonito Kanoute per proteste per una trattenuta non segnalata dal guardalinea

43° ammonito Karo per un fallo di mano al limite dell'area. Punizione insidiosa per il Catanzaro dal vertice sinistro dell'area. Sulla palla Urso.

44° Palla poco sopra la traversa.

45° raddoppio della Salernitana con una spettacolare rovesciata di Giannetti su cross dalla destra di Jallow. Adamonis sulla palla ma non riesce a respingere.

Le squadra rientrano negli spogliatoi per la pausa

Giocatori di nuovo in campo per la ripresa. Nessun cambio al momento.

53° annullata rete a Kanoute per posizione irregolare

55° Sostituzione per il Catanzaro entra Pinna al posto di Signorini

60° bell'azione del Catanzaro che arriva pericoloso in area dopo un bel fraseggio.

61° Tiro da fuori area di Nicastro respinto da Micai che si distende sulla destra per respingere il tiro insidioso.

62° Sostituzione per il Catanzaro entra Mangni al posto di Kanoute

69° contropiede della Salernitana con Jallow che colpisce il palo alla destra di Adamonis

70° ammonito Pianna per fallo su Lombardi

71° sostituzione per la Salernitana entra Akpa Akpro per Maistro

73° Gol della Salernitana su ripartenza. I giocatori del Catanzaro protestano per un presunto fuorigioco dell'autore del gol Giannetti

75° tiro dalla distanza di Urso che si spegne nettamente alla destra di Micai

77° entra Risolo per De Risio

78° GOL di Mangni su cross di Urso. Azione rapida sulla destra sugli svliuppo di un fallo laterale, Urso entra in area e crossa per Mangni che insacca di testa

80° Sostituzione per la Salernitana Lombardi lascia il posto a Cicerelli

82° calcio d'angolo per il Catanzaro per un tiro di Di Livio deviato dalla difesa campana

82° esce per la Salernitana Kiyine ed entra Lopez

89° Risolo dalla distanza tira poco alto sulla traversa

L'arbitro concede 3 minuti di recupero

Triplice fischio finale. Il Catanzaro esce sconfitto per 3 a 1 dal campo della Salernitana

Giocatori del Catanzaro sotto la curva dei propri tifosi che non hanno fatto mancare il loro supporto per tutti i novanta minuti