Blackout Salvini, Questura smentisce autore danneggiamento

CRONACA

Domenica 11 Agosto 2019 - 22:15

La Questura di Catanzaro affermato che quanto detto da Francesco Noto, attivista del comitato Prendocasa, "è destituito di ogni fondamento in quanto subito dopo l'intervento dei carabinieri per l'identificazione, Noto è stato condotto presso la locale Compagnia Carabinieri e non risulta essere intervenuto alcun operatore della Polizia di Stato". E' quanto l'Ansa apprende dalla questura di Catanzaro in merito alla ricostruzione di quanto accaduto nella serata di ieri durante l'intervento del leader della Lega e Ministro dell'Interno a Soverato quando improvvisamente si è verificato un black-out, provocato da Francesco Noto, che ha momentaneamente bloccato il comizio di Salvini.