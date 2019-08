CRONACA

Catanzaro, tentato furto in un'agenzia di scommesse

Lunedì 12 Agosto 2019 - 8:57

Tentato furto la scorsa notte nel quartiere Lido di Catanzaro. Obiettivo dei soliti ignoti una agenzia scommesse. Secondo una prima sommaria ricostruzione i ladri avrebbero frantumato con un tombino una finestra dell'esercizio che si trova in piazza Anita Garibaldi. L'allarme, suonato alle 2.27, ha portato all'intervento immediato delle Forze dell'Ordine e in particolare delle squadre volanti della Polizia. Secondo una prima disamina nulla sarebbe stato sottratto ma sono comunque in corso accertamenti.

G.z.