Miglio Lamezia: Catanzaro Nuoto sul podio

SPORT

Ancora risultati lusinghieri per la squadra Master della società del presidente Lagonia

Lunedì 12 Agosto 2019 - 11:2

Domenica 11 agosto, si è svolto il 4° Miglio Marino di Lamezia Terme, Mezzofondo Sprint (1850 mt.), organizzato dalla società Rari Nantes Lamezia. Alla manifestazione, valevole per la Super Coppa Calabria e il Gran Prix, hanno partecipato 18 società,rappresentate da circa 90 nuotatori. La squadra master della società catanzarese Asd Catanzaro Nuoto del presidente Antonino Lagonia, nel proseguire il suo percorso agonistico in acque libere, non ha voluto mancar l’appuntamento ottenendo buoni e incoraggianti risultati cronometrici personali. Questi i Master che hanno partecipato alla competizione:

Claudia Frangella cat.M35-medaglia d’Argento;

Alessandra Mazza cat. M35-medaglia di Bronzo;

Patrizia Muscolo cat.M40-medaglia d’Oro;

Cinzia Veraldi cat.M45-medaglia d’Argento;

Alessandra Albanese cat.M50-medaglia d’Oro;

Sergio Sergi; Antonio Ferraina;Danilo Alfieri