Incidente nel Cosentino, muore un 30enne della provincia di Catanzaro

CRONACA

Lunedì 12 Agosto 2019 - 11:43

Un uomo di 30 anni Giuseppe Chinelli di Soveria Mannelli in provincia di Catanzaro è morto in un grave incidente stradale che si è verificato nella serata di ieri nel Cosentino. Due auto si sono scontrate intorno alle 20.30 nel comune di Colosimi, nei pressi del bivio per Coraci, l'uomo a bordo della Ford Fiesta Chinelli appunti ha perso la vita mentre altre 5 persone sono rimaste ferite, anche in modo grave.

Sul posto sono arrivate ambulanze da Rogliano, Cosenza e Falerna oltre ai carabinieri di Rogliano e al magistrato di turno.