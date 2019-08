CRONACA

Lunedì 12 Agosto 2019 - 12:47

Oggi lunedì 12 agosto, alle ore 18, presso la terrazza Saliceti sul lungomare di Catanzaro, si terrà l’evento di presentazione del progetto “#catanzaroplasticfree”. All’incontro nel quartiere Lido, promosso di concerto dal Rotary Club Catanzaro e dall’amministrazione comunale, parteciperanno il presidente del club service, Giuseppe Mazzei, e il presidente del Consiglio comunale, Marco Polimeni. L’iniziativa nasce dalla necessità di evitare la dispersione di microplastiche in mare e di sensibilizzare i bagnanti a non inquinare l’ambiente. Nello specifico, saranno donati alla città tre pesci mangia plastica, sculture in ferro colorate dove i cittadini potranno conferire i rifiuti e mantenere così le spiagge pulite.