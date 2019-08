Chiaravalle, Piraina domani all'inaugurazione di 'Artecontemporanea'

CRONACA

Lunedì 12 Agosto 2019 - 16:0

Domenico Piraina, direttore dei Musei scientifici e di Palazzo Reale, a Milano, inaugurerà domani la straordinaria mostra “Artecontemporanea” di Chiaravalle Centrale. Taglio del nastro alle ore 19.30 di martedì 13 agosto, presso Palazzo Staglianò. Piraina terrà una relazione sullo stato dell’arte contemporanea in Italia. “L’arte è anche comunicazione. Da parte dell’artista penso ci debba essere una responsabilità di tipo educativa e formativa” una delle sue frasi più celebri. La sua presenza sottolinea l'importanza dell'evento culturale, capace di proporre in un'unico edificio una grande varietà di opere e artisti. Le sale saranno, infatti, arricchite da preziosissime opere di Mattia Preti, provenienti da collezioni private. Ma anche Rotella, Vigliaturo, Cascella, Arman, Angeli. Un elenco lunghissimo di artisti, riuniti insieme in una eccezionale mostra ospitata a Chiaravalle Centrale, presso Palazzo Staglianò, dal 13 al 22 agosto. L'iniziativa, straordinaria e unica le suo genere, è realizzata e promossa da “ARTEria – associazione culturale” con il patrocinio dell'amministrazione comunale di Chiaravalle Centrale e della locale Consulta della Cultura. Tra le opere esposte anche le firme di: Appel, Berlingeri, Carrino, Ceroli, Chiesi, Colloca, Del Pezzo, Edmonson, Emblema, Enotrio, Festa, Fortunato, Francis, Gallo, Marasco, Migneco, Nicotera, Pace, Pinelli, Pirandello, Savelli, Schifano, Simeti, Sorrenti, Sughi, Turcato, Vedova.