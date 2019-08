Speziali:Centrodestra unito per rappresentanti credibili in parlamento

CRONACA

Lunedì 12 Agosto 2019 - 16:50

“Il quadro politico nazionale apre interessanti prospettive per la Calabria. I 14 mesi di Governo appena trascorsi hanno confermato l’isolamento della nostra Regione, non adeguatamente supportata dai propri rappresentanti – in prevalenza pentastellati – che hanno di fatto tradito il mandato di difendere e tutelare gli interessi del territorio. Senza voce è difficile farsi ascoltare. È stato fatto poco o nulla, le infrastrutture continuano a restare ferme, lo sviluppo turistico ancora al palo. Si parla di California d’Italia ma per ora è solo un miraggio. Ecco perché i sondaggi che vedono il centrodestra unito avanti in Calabria e l’ipotesi lanciata da Salvini di un’unica data per le Regionali e le Politiche possono tramutarsi in opportunità. Restituiamo al territorio candidati e portatori di istanze che siano credibili. Una linea sinergica tra enti locali e governo nazionale potrebbe essere la chiave di volta per dare un’accelerata alle tante cose da fare”.

È quanto si legge in una nota del presidente dell’associazione Italia Mediterraneo Lorenzo Speziali.