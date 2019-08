Il-ricordo-di-Monica-Aversa-si-specchia-nelle-acque-di-Pietragrande

CRONACA

Lunedì 12 Agosto 2019 - 17:9

di Giulia Zampina

Si specchia nelle acque cristalline del mare di Pietragrande il ricordo di Monica Aversa, una giovane catanzarese scomparsa quasi 30 anni fa e della quale la famiglia e gli amici, nonostante il tempo trascorso, hanno voluto mantenere viva la memoria. Quello scoglio, da cui Monica amava tuffarsi, non è solo il simbolo di un luogo, ma fa parte dell’identità di tutti coloro che hanno trascorso le loro estati su questa parte della fascia Jonica. Ricordi, acqua cristallina, sale sulla pelle e sport, tutto nel nome di Monica .Il Lido di Pietragrande anche quest’anno infatti organizza l’evento di punta della stagione sportiva dell’estate 2019: il XXIII Memorial “Monica Aversa”. Nella piscina realizzata sullo specchio d’acqua antistante il Lido di Pietragrande, l’unica in Calabria, si darà il via alla due giorni di sport acquatici, organizzata dal Comitato di Catanzaro dell’UISP sport per tutti, in collaborazione con la famiglia Aversa. L’evento che si ripete puntualmente dal 1991. La manifestazione avrà inizio la mattina di sabato 17 agosto quando si svolgerà il torneo di pallanuoto, categoria unica per squadre miste a 7 elementi di cui 5 in vasca e 2 riserve, la cui Direzione di gara è affidata al tecnico allenatore di 2° livello della Pallanuoto. Il torneo, divenuto un appuntamento imperdibile per gli appassionati della pallanuoto, richiama sportivi da tutte le città della Calabria. Il giorno successivo si proseguirà con le tradizionali gare di nuoto. Si inizia con i mini nuotatori, (under 7 anni) che potranno utilizzare ciambelle, braccioli, pinne, oltre ad essere accompagnati dai genitori. Subito dopo, entrerà nel vivo la gara vera e propria. Si accende il display e, cronometri in mano, i giudici della Federazione italiana cronometristi comitato provinciale di Catanzaro, Umberto Conforti, Gilda Russo e Riccardo Elia, conferiranno il giusto grado di ufficialità alle performances dei nuotatori , agonisti e semplici amatori, che intendono trascorrere un momento di sano divertimento. Al termine delle gare di nuoto in stile libero nella vasca da 25 metri, ci sarà la gara di fondo Lido La Pergola-Lido di Pietragrande e, al termine, inizierà l’esibizione di tuffi. Uno spettacolo puro offerto da esperti tuffatori che, per l’occasione, realizzeranno le proprie acrobazie dallo scoglio alto 13 metri. Protagonisti Solly Giordano, Paolo Atzeni ed il campione nazionale Marco Fois. I loro tuffi, perfetti ed acrobatici, incantano gli ospiti del Lido di Pietragrande nel momento più suggestivo della manifestazione che si conclude con i tuffi perché era questo lo sport in cui eccelleva Monica che, sin da adolescente ha affrontato la cima di quello scoglio con un coraggio ed un’abilità unica. Con il suo ricordo nel cuore, la famiglia Aversa, e tutti i suoi amici, invitano tutti a partecipare a questa splendida iniziativa fatta di buoni sentimenti, allegria, amore per lo sport e fame di vita, che tanto somiglia a Monica che rivive in quegli schizzi unici ed irripetibili. Mandato. La premiazione avverrà domenica alle 18.30 presso la discoteca La scogliera di Pietragrande sarà presentata da Daniela Rabia