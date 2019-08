Via Caduti 16 marzo, una perdita d'acqua danneggia casa

CRONACA

Lunedì 12 Agosto 2019 - 17:46

In via Caduti 16 marzo 1978 i residenti chiedono aiuto per una improvvisa perdita d’acqua che rischia di danneggiare gli appartamenti, se non addirittura la stabilità del fabbricato di proprietà dell’ATERP di cui sono affittuari. Come successo anche per altro fabbricato in viale Isonzo 222/O, continua il balletto di responsabilità tra l’Aterp, gli affittuari ed il Comune che porta l’acqua nelle abitazioni dei malcapitati residenti. L’ente proprietario del fabbricato avrebbe richiesto agli affittuari di intervenire a loro spese in quanto impossibilitati ad intervenire prima del 23 agosto, dando la possibilità di defalcare le somme spese sul fitto mensile. Ma nel frattempo, in queste giornate di calura estiva gli abitanti si ritrovano con l’acqua in casa che danneggia il mobilio ed il fabbricato stesso. I vigili del fuoco già intervenuti sabato scorso avevano preallertato gli enti competenti per il ripristino della perdita che in soli due giorni si è aggravata ulteriormente Gli abitanti, che hanno contattato la nostra redazione, chiedono un intervento che ripari nel minor tempo possibile la perdita e conseguentemente i danni arrecati all’edificio ma soprattutto, viste le temperature sahariane, garantire ai residenti l’essenziale servizio di erogazione dell’acqua potabile.

F.V.

