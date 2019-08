CRONACA

Lido, in via Vasco de Gama acqua marrone dai rubinetti (video)

Lunedì 12 Agosto 2019 - 18:41

Basta guardare il video in basso per capire che la segnalazione dei residenti di via Vasco de Gama, quartiere Lido, è da prendere in esame. Dai rubinetti viene fuori acqua di color marrone che rappresenta un disagio - perchè inutilizzabile - per pulire, lavare e cucinare. Spazio alle immagini in attesa di chiarimenti e soprattutto interventi.

