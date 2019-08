S.Elia, grande successo per il Memorial Giuseppe Folino

CRONACA

Lunedì 12 Agosto 2019 - 19:8

“Anche quest’anno è stato un grande successo per il Memorial Giuseppe Folino che ha visto svolgersi il tradizionale torneo di bocce nel quartiere Sant’Elia”. Lo afferma il consigliere comunale Andrea Amendola nel sottolineare “il clima di partecipazione e di aggregazione che ha caratterizzato la manifestazione sportiva, giunta alla sua nona edizione, e organizzata nel fine settimana in memoria del compianto amico Giuseppe. L’evento sportivo ha visto classificarsi al primo posto la coppia composta da Gino De Santis e Maurizio Cacia, secondi Luigi Costa e Maurizio Sauri, terzi Franco Scozzafava e Roberto Romeo. Il memorial si è distinto anche come un momento di festa non solo per gli appassionati del mondo delle bocce, ma per l’intero quartiere, e ho avuto il piacere di parteciparvi elogiando la passione e l’impegno degli organizzatori Gino De Santis, Franco e Claudio Scozzafava. Nel corso degli ultimi anni l’iniziativa è cresciuta sempre di più ed è ormai diventato un appuntamento fisso dell’estate per tutti i residenti. Non posso, dunque, che ringraziare tutti coloro che si sono spesi per la buona riuscita del torneo e, specialmente, la famiglia Folino che ha dimostrato grande disponibilità e a cui è stata consegnata anche una targa ricordo. L’augurio - conclude Amendola - è quello di ritrovarci ancora insieme il prossimo anno per un nuova emozionante edizione”.