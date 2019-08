Catanzaro-Teramo 2-1: cronaca, video, foto e Studio giallorosso

SPORT

Tutti i link per rivivere la prima giornata a tinte giallorosse del nuovo campionato di serie C

Lunedì 26 Agosto 2019 - 7:57

Buona la prima quindi per il Catanzaro di Gaetano Auteri che supera per 2-1 il Teramo (gol di Nicastro, Kanoute e autorete di Celiento) davanti a oltre 7mila spettatori. In basso i link per rivivere la prima domenica a tinte giallorosse della stagione di serie C 2019/2020.

