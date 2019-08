Autovelox in città, arriva il decreto del Prefetto

CRONACA

Lunedì 26 Agosto 2019 - 9:57

E’ stato l’elevato numero degli incidenti rilevati in alcuni punti particolari delle strade cittadine e provinciali che ha imposto la necessità di installare impianti autovelox. Il decreto del ministero degli interni al momento individua come punti nevralgici Rione De Filippis, la galleria di Copanello e un punto della 280. Gli impianti sono previsti in entrambi i sensi di marcia solo in zona Copanello.

Gli impianti erano stati installati nelle scorse settimane ma non erano ancora funzionanti in attesa del decreto del Prefetto che autorizzasse il regolare funzionamento secondo le norme di legge. Ma lo scorso 23 agosto è arrivato proprio il decreto prefettizio e nei tre punti della città, uno sulla SS280, a giorni saranno attivi i controlli elettronici della velocità per la tutela della sicurezza sulle strade.