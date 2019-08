Rotundo: 'Venga ripulita al più presto la tomba di Rotella'

CRONACA

“Nu rre, 'nu maggistrato, 'nu grand'ommo, trasenno stu cancielloha fatt'o punto c'ha perzo tutto, 'a vita e pure 'o nomme: tu nu t'hèfatto ancora chistu cunto?”. La morte, diceva il grande Totò, è una livella e tutti diventano uguali. Tutti i defunti hanno e devono avere la stessa dignità, si tratti di un re, di un magistrato, di un artista. Fatta questa considerazione generale, la denuncia pubblica sullo stato di abbandono della tomba del grande Mimmo Rotella, vanto di Catanzaro in tutto il mondo, ci permette di fare una riflessione sul degrado che ormai sta divorando l’intera città e che non risparmia neppure i cimiteri. Non solo Rotella, davanti al quale ci inchiniamo, ma tutti i nostri concittadini passati nell’Eternità hanno il diritto – negato da questa Amministrazione superficiale e inefficiente – di riposare in un luogo decoroso e soprattutto pulito. Venga ripulita al più presto la tomba di Rotella, magari richiamando la famiglia e la Fondazione ad una maggiore attenzione e ricordando la promessa di erigere un monumento funebre importante, ma vengano ripuliti tutti i cimiteri ed eliminati i cattivi odori, i calcinacci, le erbacce che impediscono perfino di individuare le tombe dei cari. Un grazie a Rotella, che resta un Grande per tutto quello che ha fatto in vita, per averci permesso di inchiodare alle sue pesanti responsabilità la peggiore Giunta di tutti i tempi".

Cristina Rotundo, Consigliere Comunale #fareperCatanzaro