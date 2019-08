Buona sanità, un paziente racconta la sua esperienza

SANITA' E SALUTE

Lunedì 26 Agosto 2019 - 12:18

"Con queste poche righe voglio testimoniare l’efficiente operatività e funzionalità della sanità calabrese che ho potuto constatare durante il mio personale ricovero presso il “Reparto Malattie del Metabolismo” dell’Azienda Sanitaria “Mater Domini” di Germaneto nel mese di Giugno". E' quanto si legge in una lettera del signor Salvatore Mazzocca che attraverso il nostro giornale intende rendere pubblica la sua positica esperienza di sanità in Calabria. "Ho avuto modo di rilevare- dice il signor Salvatore - la grande professionalità e le rari doti umane di tutto il personale medico e paramedico del Reparto, sempre attento e tempestivo nella cura dei bisogni dei pazienti. In particolare, il mio personale e più sentito ringraziamento va all’operato del dottr Claudio Carallo e del dottr Giuseppe Armentaro per la sensibilità ed umanità profuse nei 21 giorni di ricovero. Inoltre, un ulteriore doveroso ringraziamento va a tutto lo staff infermieristico, agli OSS, ai giovani tirocinanti, nonché agli addetti alla pulizia ed alla distribuzione dei pasti, per l’impegno e l’umanità dimostrati nei confronti di tutti i pazienti del reparto. Tutto ciò - conclude il signor Salvatore - a dimostrazione dell’esistenza, nel nostro territorio, di una realtà valida e positiva, altamente funzionante, che merita di essere raccontata in quanto motivo di sano orgoglio per noi calabresi".