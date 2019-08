Fiorita sui social 'abbraccia' la Cristallo: 'Non saremo mai contro'

CRONACA

Lunedì 26 Agosto 2019 - 12:42

In molti ricorderanno la battaglia di Jasmine Cristallo che ha ideato la protesta dei balconi a difesa della Costituzione Italiana. Un comitato partito da Catanzaro e che ha poi portato un grosso eco mediatico e politico in tutto il Paese. Su questo si era detto e pensato che la stessa Cristallo potesse rappresentare una sorta di alternativa a Cambiavento e il suo leader Nicola Fiortia. Ma lo stesso Fiorita smentisce e puntualizza con un messaggio social correlato dalla foto che vi mostriamo: " Nei giorni scorsi in tanti si sono esercitati in congetture e voli pindarici che lasciano il tempo che trovano. Jasmine Cristallo è salita alla ribalta nazionale per le sue battaglie limpide e coraggiose in difesa della Costituzione, del Sud, della giustizia sociale che non si sovrappongono e non collidono con il progetto di un movimento civico come Cambiavento che indirizza tutti i propri sforzi verso l'apertura di una stagione radicalmente nuova per Catanzaro. A chi vorrebbe porre in contrasto questi due distinti percorsi possiamo solo dire che noi non saremo #maicontro", ha scritto Fiorita.