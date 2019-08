Viale Pio X, mercoledì iniziano lavori di bitumazione

CRONACA

Partiranno mercoledì 28 agosto, dalle ore 7, i lavori di fresatura e bitumazione del tratto di viale Pio X compreso fra l’intersezione con via Madonna dei Cieli e l’imbocco con via Vinicio Cortese. Lo ha annunciato l’assessore ai Lavori pubblici, Franco Longo, sottolineando come gli interventi sono stati programmati dall’amministrazione non appena le ditte incaricate hanno riavviato le attività dopo il periodo di pausa estiva. “Le operazioni di fresatura e bitumazione del manto stradale”, ha precisato Longo, “dureranno non più di tre giorni: l’amministrazione ha individuato tutte le soluzioni più efficaci per limitare al minimo i disagi, che comunque ci saranno e per i quali ci scusiamo con cittadini e residenti, ma allo stesso tempo va ribadito come questi lavori non siano più rinviabili”. “Una volta ultime le procedure – ha concluso l’assessore – uno dei tratti stradali più trafficati sarà rimesso perfettamente in sicurezza garantendo agli automobilisti, ma anche ai pedoni, le migliori condizioni possibili”. Nei prossimi giorni verranno comunicate le date degli interventi di bitumazione su via Italia e via Indipendenza.