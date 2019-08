In-preda-all-ira-sfascia-sedie-e-le-getta-sulla-spiaggia

CRONACA

Lo scorso venerdì gli Agenti della Squadra Volante hanno tratto in arresto G.T. eritreo di 23 anni, responsabile di danneggiamento aggravato, resistenza a Pubblico Ufficiale e lesioni personali.

Lo straniero – si legge in una nota della Questurta - che si trovava in uno stabilimento balneare del quartiere di Catanzaro Lido, dopo aver rotto alcune sedie le lanciava sulla spiaggia mettendo in pericolo le persone che vi stazionavano.

Gli agenti lo hanno individuato e raggiunto nel giardinetto antistante lo stabilimento balneare,

A nulla è valso il tentativo di calmare l’uomo, che per tutta risposta si è scagliato contro i poliziotti con calci e pugni e si è dato a precipitosa fuga, per eludere il controllo. Nonostante le sue azioni violente è stato immediatamente bloccato, con l’ausilio di una seconda pattuglia nel mentre giunta, e per lui sono scattate le manette. Su disposizione del P.M., è stato trattenuto nella camera di sicurezza in attesa dell'udienza di convalida, nel corso della quale il Giudice ha convalidato l’arresto e ha rimesso in libertà G.T. che non può essere espulso perché, essendo eritreo, usufruisce di protezione internazionale.