Centro Calabrese solidarietà: 160mila euro da progetto nazionale

Lunedì 26 Agosto 2019 - 15:29

Il Centro Calabrese di Solidarietà, ente no profit attivo da oltre trent’anni nell’ambito del reinserimento sociolavorativo di soggetti svantaggiati e della lotta alla violenza di genere, comunica l’approvazione del Progetto “La storia di…” da parte del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri nell’ambito dell’Avviso pubblico per il finanziamento di progetti afferenti le politiche per la famiglia – Linea d’Intervento F.

Il Progetto, risultato sesto nella graduatoria nazionale ed unico finanziato nel territorio calabrese con un contributo pari a 160.000 Euro, sarà dedicato al rafforzamento dei servizi rivolti ai minori vittime di violenza assistita ospiti della Casa Rifugio “Mondo Rosa” e degli orfani di femminicidio residenti in Calabria.

In particolare, “La storia di…” prevede azioni di:

Formazione specialistica per le professioniste impegnate quotidianamente nella presa in carico di bambini e ragazzi vittime di violenza assistita;

Percorsi espressivo-relazionali a beneficio dei minori che hanno assistito a violenze nella propria sfera familiare;

Workshop tematici da svolgersi nelle scuole della Provincia di Catanzaro, per la “costruzione” di un team di docenti esperti nel riconoscimento dei casi di violenza assistita;

Istituzione di un Fondo speciale, allo scopo di sostenere, anche economicamente, gli orfani di femminicidio e le loro famiglie affidatarie.

Un programma complesso, che vedrà l’impiego di un’equipe multidisciplinare esperta ed il sostegno di una Rete pubblico-privata attenta e sensibile al tema della violenza di genere e delle sue ripercussioni a livello sociale e psicologico sui membri più piccoli ed indifesi delle famiglie coinvolte.