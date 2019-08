Taekwondo, riparte la stagione. Due catanzaresi sugli scudi

SPORT

Lunedì 26 Agosto 2019 - 15:43

La stagione sportiva 2019/2020 è oramai alle porte, ed anche le società calabresi affiliate alla F.I.TA. (Federazione Italiana Taekwondo) stanno organizzando i vari raduni per preparare al meglio il nuovo anno agonistico. In realtà, dopo l’entusiasmo giunto dai nazionali calabresi per via della medaglia d’oro al campionato del mondo di Simone Alessio, la medaglia di bronzo alle Universiadi di Antonio Flecca (foto) e le altre numerose medaglie ai campionati italiani di forme e combattimento, l’ottimo piazzamento della rappresentativa regionale al prestigioso torneo “Olympic dream cup”, molti tecnici ed atleti non hanno mai “staccato la spina” in quanto impegnati a curare la preparazione di alto livello. Oltre agli azzurri Simone Alessio (G.S. Vigilfuoco) e Antonio Flecca (Fiamme Rosse), impegnati per i prossimi tornei internazionali che assegneranno punti preziosi per le qualificazioni olimpiche di Tokyo 2020, sono stati convocati ai raduni nazionali estivi anche i junior Giuseppe Guarna (Athlon), Marcus Campbel (Tkd Corigliano) ed i cadetti Giovanni Scarcelli (Tkd in fiore) e Gabriele Arcuri (Tkd Guerra), i quali potrebbero prender parte ai campionati europei che si disputeranno ad ottobre.

Si apre dunque, un anno ricco di importanti appuntamenti in cui la Calabria del taekwondo sarà ben rappresentata, primo dei quali è la partecipazione al trofeo nazionale Kinder CONI che vedrà i piccoli atleti gareggiare il 27 settembre proprio nella nostra regione, che sarà la sede ospitante di tutte le attività.

Così il presidente del comitato Giancarlo Mascaro “Faccio un grande in bocca al lupo a tutto il movimento del taekwondo nazionale e naturalmente in particolar modo a quello regionale, perché questo sarà un anno molto importante per vari motivi. Conclusa la messa a norma di alcuni impianti sportivi, riusciremo ad organizzare manifestazioni di maggior spessore.”