Riapertura ascensore di Bellavista: ancora nessuna data

CRONACA

Lunedì 26 Agosto 2019 - 16:8

Di Laura Cimino

Quando riprenderà a funzionare l’ascensore di Bellavista? La questione non è di poco conto. Intanto perché è fermo da circa un anno e sette mesi, con annunci di riavvio del funzionamento mai rispettati. Ma soprattutto perché senza l’ascensore di Bellavista è pressoché impossibile utilizzare i centotrenta parcheggi sottostanti che darebbero un notevole respiro al problema del posteggio che grava e non poco sul centro storico.

Abbiamo sentito sulla questione l’amministratore unico di Amc Giorgio Margiotta.



if ($PBANNER!="Pubbliredazionale"){ ?> if (isset($_COOKIE["ce-cookie"]) == "Y") {?>} } ?>

Quando riprenderà a funzionare l’ascensore?

Presto.

Ma è possibile avere una data?

No non mi faccia dare date; posso dire però dobbiamo fare i così detti ‘controlli non distruttivi’: il motore lo abbiamo messo in funzione, la cabina funziona ma deve venire un’azienda a certificare i lavori fatti. Nel periodo di agosto ci siamo un po’ fermati anche per colpa nostra ma per far partire la funicolare.

Perché finora non ha funzionato l’ascensore e qual è la data precisa del via?

La data precisa ancora non si può dire perché aspettiamo i controlli ma l’impianto è funzionante infatti è già illuminato. Certo va detto che non si può considerare la tromba delle scale dell’ascensore come un vespasiano. Né che il parcheggio venga usato da persone non chiaramente identificate che mettono nel parcheggio camion con rifiuti ferrosi.

Non riusciamo a capire come è possibile che dopo un anno e mezzo non si sia risolto il problema

Abbiamo risolto una situazione vecchia con problemi tecnici che riguardavano l’impianto. E che deve sempre essere certificato dall’Ustif che pretende determinati controlli, per la sicurezza, e noi dobbiamo attenerci alle loro disposizioni. Al più presto possibile sarà risolto.

Ma non è un problema da poco. Ci sono oltre cento parcheggi sottoutilizzati senza ascensore funzionante

Non mi faccia dare date ma siamo avanti ormai. Aspettiamo solo o controlli non distruttivi (certificazioni da azienda) e controllo dall’Ustif.

Possiamo dire che riaprirà tra un mese?

Mi auguro di sì.