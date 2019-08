Domani Occhiuto a Soverato:Tallini e Parente invitano a partecipazione

CRONACA

La corsa di Mario Occhiuto alla guida della Regione passa da Soverato. Domani 27 agosto alle ore 22 sul lungomare nell'area dell'Istituto Maria Ausiliatrice. Il programma dell'aspirante governatore sarà illustrato secondo la formula che lo stesso aveva annunciato a Catanzaro lo scorso luglio. Attraverso il suo progetto di rigenerazione urbana, il modello Cosenza e l'accompagnamento musicale di Paolo Aragona. Con la moderazione di Francesco Occhiuzzi. A lanciare 24 ore prima l'iniziativa sono i due big del centrodestra catanzarese che, più di altri, si stanno battendo per sostenere la candidatura a governatore del sindaco di Cosenza: Mimmo Tallini e Claudio Parente e che, oggi, invitano alla partecipazione e al sostegno. E sarà la partecipazione uno dei dati più rilevanti dell'iniziativa di domani: gli occhi saranno puntati sulle presenze ma, soprattutto, sulle eventuali assenze da cui si potranno dedurre assetti e scelte di importanti frange del centrodestra calabrese.

La nota di Tallini e Parente: "La scelta di Mario Occhiuto di presentare direttamente ai cittadini la sua proposta di governo per la Regione ci convince e ci piace. A nostra memoria, è la prima volta che un potenziale candidato alla presidenza della Calabria accetta il rischio di confrontarsi direttamente con la società civile, con gli elettori, senza paura. Lo farà martedì sera, 27 agosto, sul lungomare di Soverato, discutendo del suo innovativo programma che si basa sulla rigenerazione urbana e sull'esaltazione della bellezza della nostra Calabria". "Nel rispetto assoluto delle scelte che i partiti del centrodestra effettueranno in vista delle elezioni regionali - proseguono - non possiamo non sottolineare l'originalità dell'iniziativa di Mario Occhiuto, che ha dimostrato di essere un sindaco di alto spessore capace di parlare all'opinione pubblica al di là delle appartenenze. Riteniamo che l'appuntamento di Soverato sia una bella occasione per parlare della nostra terra, dei suoi gravi problemi, ma soprattutto delle sue enormi potenzialità. Non sarà né un comizio, né una barbosa elencazione di questioni. Ci sarà anche della buona musica e questo non guasta, perché abbiamo bisogno di tanto ottimismo e di una visione nuova del futuro della Calabria". "Ci auguriamo - concludono Tallini e Parente - che a partecipare siano in tanti, non solo coloro che si riconoscono nel centrodestra, ma anche gli interlocutori critici. Perché di dibattito dal basso c'è tanto bisogno".

