Mercoledì presentazione del libro di Don Francesco Cristofaro

ARTE E CULTURA

Lunedì 26 Agosto 2019 - 17:5

“Ci sono momenti in cui desideri far silenzio e iniziare un viaggio dentro di te, nel tuo cuore. Vuoi fuggire dal rumore del mondo, chiudere gli occhi e percepire il battito del cuore.”

Fonti autorevoli, vedi quotidiano Avvenire, lo collocano da settimane tra i libri più venduti in ambito religioso, bastano alcune righe per capire che è poco banale e merita di essere letto.

Il libro “Signore di prego con il cuore” di Don Francesco Cristofaro sarà il focus di un interessante incontro di carattere spirituale promosso dal Comune di Magisano, per mercoledì 28 agosto 2019, ore 18.30, presso piazza Vittorio Emanuele.

E’ lì che avverrà l’atteso incontro con l’autore, moderato da Mario Sei.

Don Francesco Cristofaro, molto attivo anche su tv nazionali, prenderà spunto dalla lettura di alcuni salmi per ripercorre un viaggio dentro e fuori di se.

Partecipazione canora di Maria Cristina Monda, Pierpaolo Vallone, Iris Pansini. Accompagnamento musicale di Pino Rotella. Coreografie di Maria Letizia Guzzo e Maria Trapasso.

Parole tra musica e immagini: c’è tutto per dare voce a sentimenti che scaldano il cuore.



Enzo Bubbo