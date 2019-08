Strada Pugliese-Ciaccio, erbacce tagliate ma non tutto è risolto

CRONACA

Lunedì 26 Agosto 2019 - 19:36

Erbacce tagliate e zone ripulita? Tutto risolto? Non proprio. La foto in alto è stata scattata oggi nella strada tra gli ospedali Pugliese e il Ciaccio. I residenti della zona in particolare la lettrice Francesca Cristiani che manda questa segnalazione e che ringraziamo sottolineano come al sollievo di aver assistito finalmente a una operazione di ripulitura che secondo alcuni mancava da anni si è sostituito l'amarezza di aver verificato che le operazioni sono tutt'altro.