CRONACA

Scomparsa Torregrossa, l’uomo non avrebbe portato via denaro

Lunedì 26 Agosto 2019 - 18:32

Di Giulia Zampina

Non si fermano le ricerche di Massimo Torregrossa, il 51enne dipendente del centro disabili di Fondazione Betania, scomparso lo scorso 13 agosto anche se la denuncia è stata presentata il 19 alla compagnia dei carabinieri di Soverato. L’auto dell’uomo è ancora parcheggiata al Benny hotel, perfettamente chiusa, e messa in sicurezza. Secondo indiscrezioni sembrerebbe che l’uomo non abbia mosso denaro dai suoi conti. Quindi ogni ipotesi resta aperta. A breve, in mancanza di altre novità, si occuperà della vicenda anche la trasmissione Chi l’ha visto.