Torna incubo furti a Roccelletta, ultimo colpo una settimana fa 

CRONACA

Lunedì 26 Agosto 2019 - 19:5

Di Giulia Zampina

Torna l’incubo dei furti a Roccelletta di Borgia. L’ultima amara scoperta l’ha fatta Maria Grazia Caporale, ex vicesindaco. Una settimana fa circa la sua casa è stata svaligiata da ignoti. Al rientro la famiglia non ha più trovato oggetti preziosi custoditi in casa. Le responsabilità non sono riconducibili però alla banda che per mesi ha terrazzato la frazione di Borgia. La banda era stata già assicurata alla giustizia, dopo che i carabinieri della compagnia di Sellia Marina , agli ordini del capitano Alberico De Francesco, avevano arrestato i responsabili che avevano compiuto un furto in una villa della zona. Ora i carabinieri della compagnia di Catanzaro, guidati dal capitano Antonino Piccione, indagano per individuare i colpevoli di questo ennesimo furto.