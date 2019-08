Tomba maestro Rotella, la famiglia: 'Incaricate ditte specializzate'

CRONACA

Lunedì 26 Agosto 2019 - 19:23

In relazione alle notizie diffuse in questi giorni su alcune testate on line in merito al presunto stato di trascuratezza in cui versa il luogo che custodisce le spoglie del Maestro Mimmo Rotella, la moglie e la figlia dell’artista precisano in una nota stampa che la cura ed il decoro di tale luogo, a cuore delle stesse, hanno sempre rappresentato una ineludibile priorità, cui hanno atteso conferendo incarico a ditte specializzate. La famiglia Rotella, che continuerà ad assicurare quanto sinora fatto, si augura che vengano risolte le problematiche segnalate nei medesimi articoli.