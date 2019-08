Asp Catanzaro, Elga Rizzo assume funzioni di direttore generale

SANITA' E SALUTE

In seguito alle dimissioni di Gabriella De Luca. E' già dirigente amministrativo dell'azienda sanitaria

Lunedì 26 Agosto 2019 - 21:31

Elga Rizzo, dirigente amministrativo dell'Asp di Catanzaro, ha assunto oggi ufficialmente le funzioni di direttore generale dell’Azienda Sanitaria Provinciale. Lo ha comunicato in una lettera datata oggi e inviata al Commissario sanità Cotticelli, al governatore Oliverio, al dirigente del dipartimento salute della Regione Belcastro e a dirigenti e al presidente del collegio sindacale dell’Asp. L'atto formale in seguito alle dimissioni comunicate nelle scorse settimane da Gabriella De Luca. Elga Rizzo in passato aveva ricoperto anche gli incarichi di commissario e dirigente dell’azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio.