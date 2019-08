Comune: Da domani lavori di bitumazione in viale Pio X

POLITICA

Gli interventi tra via Madonna dei Cieli e l'imbocco con via Cortese

Martedì 27 Agosto 2019 - 13:38

Partiranno domani, mercoledì 28 agosto, dalle ore 7, i lavori di fresatura e bitumazione di viale Pio X. Gli interventi riguarderanno il tratto compreso fra l’intersezione con via Madonna dei Cieli e l’imbocco con via Cortese: in pratica, sarà interessata l’area dell’ospedale Pugliese. Lo ha ricordato, chiedendo massima collaborazione ai cittadini, con i quali si è scusato per gli eventuali, possibili disagi, l’assessore ai Lavori pubblici Franco Longo. I settori comunali coinvolti hanno già predisposto le necessarie ordinanze. Le operazioni di fresatura e bitumazione, avviate appena le ditte incaricate hanno riaperto le attività dopo il periodo di pausa estiva, dureranno tre giorni.