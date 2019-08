Commissione Lavori Pubblici, sopralluogo in piazza Dogana

CRONACA

Martedì 27 Agosto 2019 - 14:33

Sopralluogo della commissione consiliare Lavori pubblici, presieduta da Luigi Levato, in piazza Dogana, nel quartiere Lido. I consiglieri, su segnalazione anche del collega Eugenio Riccio, hanno verificato la situazione dell’area prendendo atto delle condizioni dei cordoli che delimitano le aree verdi presenti: “Sono mal ridotti e andrebbero ripristinati al più presto”, ha sottolineato Levato sollecitando “un intervento dell’assessore Longo e del settore Gestione del territorio”. I presenti – oltre a Levato c’erano Antonio Angotti ed Enrico Consolante – hanno anche richiesto “che la fontana di piazza Dogana, che può essere definita di pregio in quanto lavorata a mano su una pietra particolare, venga ripristinata nel suo stato originario, senza alcuna colorazione, poiché i lavori effettuati di recenti non sembrano adeguati a valorizzare in pieno la stessa fontana”.