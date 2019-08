Settembre al parco, novità che sanno di ritorno alle origini

MUSICA E SPETTACOLO

Martedì 27 Agosto 2019 - 15:18

La notizia del giorno dovrebbe essere che è stata presentata alla stampa e al pubblico l’edizione 2019 di Settembre al Parco. In verità la novità principale è l’inaugurazione del tempo della puntualità da parte del presidente della Provincia e sindaco di Catanzaro Sergio Abramo. Alle 11 era fissato l’inizio della conferenza, alle 11 è iniziata. Per il rispetto di chi lavora, dice Abramo. Non possiamo che essere concordi. Naturalmente vedremo se uguale puntualità sarà osservata in altre occasioni prossime venture. Come le sedute di Consiglio, per esempio.

Per tornare a Settembre al Parco, le novità sanno di antico. (LEGGI IL FLASH DI STAMATTINA) Nel senso che l’edizione di questo anno, dall’1 all’8 settembre, segna un ritorno alle origini risalenti al 2007, esordio di una manifestazione che è riuscita ad avere riconosciuto lo status di storicità da parte della Regione e che pertanto gode di un finanziamento apposito su cui contare, a cui si aggiunge un contributo proveniente dalle casse comunali. Anche se la continuità cronologica è stata mantenuta dal 2007 a oggi, negli anni tra il 2014 e il 2018, in concomitanza con il cambio di colore dell’Amministrazione, la scelta dei temi, musicali e non, si era andata spostando verso il nazional-popolare.

if ($PBANNER!="Pubbliredazionale"){ ?> if (isset($_COOKIE["ce-cookie"]) == "Y") {?>} } ?>

Da domenica prossima, 1 settembre 2019, la musica cambia, ritornando a suonare le note prevalenti del rock con sconfinamenti nel jazz, seguendo quella che era stata l’impostazione originale della rassegna secondo gli intendimenti di Rino Amato, l’ingegnere dirigente di Provincia e Regione deceduto nel dicembre scorso, sotto la cui ispirazione si erano svolte le prime edizioni di SalP. Amato era appassionato di rock, come è stato ricordato da tutti gli intervenuti, e per di più competente, come testimoniato da Piergiorgio Caruso, e per di più ideatore del Museo del Rock, gioiello di nicchia nel tessuto culturale cittadino. In particolare, la serata di sabato 8 sarà dedicata alla memoria di Amato, con il concerto degli Osanna, storico gruppo del rock progressivo italiano, incrementato da Vittorio De Scalzi dei New Trolls e dal Rovescio della Medaglia.

Hanno partecipato alla presentazione, oltre ad Abramo, il vice presidente della Provincia Antonio Montuoro, i consiglieri Nicola Azzerito Cannella, Baldassarre Arena e Fernando Sinopoli, e Tonino Trapasso che ha illustrato nei particolari il programma e che sarà il presentatore ufficiale della manifestazione. Gli appuntamenti sono numerosi, tutti suscettibili di grande interesse e molto diversificati sia nei generi sia nel pubblico di riferimento, per gusti e per età, sia per dimensioni, dagli artisti internazionali agli emergenti locali. In uno scenario paesaggistico di rilievo come il Parco, il richiamo più immediato è rivolto alla biodiversità e al suo rispetto.

Già nel sottotitolo Settembre al Parco ha due riferimenti: Naturart e Sound of Green, voluti dal sindaco per rimarcare l’impegno dell’Amministrazione nell’educazione ambientale di piccoli e grandi. In questo ambito, ogni giorno ci saranno percorsi didattici dedicati al riuso e al recupero dei materiali, conferenze a tema come il “Riciclo in Architettura”, il Green Talk a cura del Conai, un incontro sulle Dune di Giovino.

Molto velocemente, in un quadro complessivo ricco di occasioni gastronomiche e di divertimenti per i bambini, si parte l’1 settembre, al Musmi con la mostra “El Albor de la Vida” dell’artista cubano Alejandro Garcia, aperta fino al 15, con la Master Class con il sax di Alfonso Deidda e le percussioni di Gerardo Palumbo, e l’omaggio ai grandi compositori del ‘900 da parte dei Kimera, un super gruppo jazz che annovera tra i partecipanti Paolo Jannacci. Il giorno seguente, 2 settembre, l’appuntamento musicale sarà assolto dal tenore Gianni Montagnolo che accompagnerà il gruppo catanzarese di Musicadentro, mentre la scena sarà tutta per Piero Procopio e il suo Teatro Hercules, con la commedia autografa “Quel cuore che ti amava tanto”.

Il 3 settembre spazio alle Impressioni di settembre, un viaggio nel rock progressive italiano compiuto dal duo Emilio Barone e Piero Dardano, e a Dedicated to Pink Floyd, resoconto della tournée dei Pink Floyd Shadows.

Mercoledì 4 ci sarà spazio per le cover dei Negroamaro, per Gioman & the South Vibes Band con la partecipazione di Francesca Lupis e dalle 24 in poi per i Machete.

Giovedì 5 l’appuntamento di cartello alle 21:30 è il concerto con la Premiata Forneria Marconi, quel che ne resta ma fondamentalmente con Franz Di Ciocco.

Il 6, dopo una partita di calcetto tra Legend CZ e Legend Insuperabili, con la testimonianza prevista di Giorgio Chiellini, il concerto pizzicato con i TarantStreet e con i calabresi Cerseyo.

Della serata del 7 dedicata a Rino Amato, con gli Osanna, Vittorio De Scalzi dei New Trolls e il Rovescio della Medaglia, tutti insieme per omaggiare il grande Luis Bacalov, special guest David Jackson dei Van der Graaf Generator. Un momento bello e impegnativo a cura di Giacinto Lucchino, promoter di lungo sodalizio con Rino Amato. Un evento unico accompagnato da un’orchestra di 56 elementi.

La chiusura dell’8 settembre è affidata alla giovane ma ormai sicura voce di Eman, giovane e affermato cantautore catanzarese all’anagrafe Emanuele Aceto.

Ci sarà una interessante coda storica il 28-29 settembre: al Musmi sarà scoperto un nuovo plastico raffigurante la “Battaglia di Maida”, epico scontro campale tra l’esercito napoleonico e le truppe britanniche, avvenuto il 4 luglio 1806 nella spianata vicina a Catanzaro.

Per ultimo, la giornata finale sarà arricchita dal contemporaneo svolgimento al Parco della Biodiversità della VI edizione della Festa provinciale del volontariato organizzata dal Csv provinciale, in cui il tema ambientale, come illustrato da Giulia Minniti, sarà declinato attraverso laboratori, convegni, percorso educativo con Pompieropoli e lo spettacolo teatrale “Buttalalà”, divertente commedia con ii Sognattori.

Questo è tutto, o quasi. Il resto è devoluto alla partecipazione di tutti, che sicuramente non mancherà.

EllennE